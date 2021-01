Tre marchigiani su quattro mangiano frutta tutti i giorni

Coldiretti Marche: Campagna Amica festeggia le arance

ANCONA – Mangiare frutta fa bene alla salute. Ne sono consapevoli tre marchigiani su quattro abituati a mangiarne almeno una volta al giorno.

Una fetta di popolazione che è aumentata di circa il 3% rispetto a 10 anni fa, secondo un’analisi di Coldiretti Marche su dati Istat a conferma dell’accresciuta attenzione dei consumatori verso un’alimentazione sana e che, soprattutto, segue la stagionalità dei prodotti. Proprio per questo, per sabato 30 gennaio, i mercati di Campagna Amica in regione hanno preparato una serie di iniziative dedicate agli agrumi. Ecco “Vitamina C… piace”, festa dedicata ad arance, mandarini e limoni tutti prodotti da aziende italiane che aderiscono alla rete di Campagna Amica.

Agricoltori e cuochi contadini saranno pronti a illustrare ricette a base di arance, le proprietà benefiche degli agrumi ma anche piccoli segreti per non sprecare il cibo avanzato.

Ad Ancona, al mercato di Piazza Cavour dalle 9 alle 12, agli agricoltori proporranno curiosità dal mondo degli agrumi e una ricetta sfiziosa come l’anatra all’arancia del cuoco contadino Giovanni Togni.

a Pesaro, mercato di via Lombardia dalle 9 alle 12 con focus sulla biodiversità, curiosità dal mondo degli agrumi e ricette stuzzicanti, come i biscotti al limone o l’insalata di finocchi e arance, proposte dalla cuoca contadina Isabella Silvestrini.

a Macerata, al Mercato Coperto di via Morbiducci, dalle 10 alle 13, saranno svelati alcuni “segreti della nonna” per lavare pentole e superfici d’acciaio sfruttando le bucce. Agrumi ottimi anche per rendere la pelle liscia e morbida o come infuso. Non mancheranno consigli su come abbinare le diverse marmellate ai formaggi freschi o stagionati.

ad Ascoli, il Mercato Coperto di via Tranquilli, dalle 10 alle 13, ha scelto la dolcezza con la cuoca contadina Carla Cocci a preparare per l’occasione un volantino con le spiegazioni di una ricetta della Torta di arance aromatizzata con l’anisetta. Anche in questo caso non mancheranno informazioni sulle proprietà benefiche e consigli su come riutilizzare gli scarti della frutta.

Ricchi di vitamina C, gli agrumi aiutano nella prevenzione del raffreddore e dei malanni stagionali, rafforzando il sistema immunitario. Hanno delle proprietà anticancro che aiutano soprattutto a contrastare alcuni tipi di tumori che possono interessare la pelle, i polmoni, il seno, lo stomaco e il colon. Per il loro contenuto di potassio, le arance in particolare sono considerate benefiche per il cuore e la circolazione e hanno proprietà antiossidanti. Tutti gli agrumi, in generale, sono una fonte importante di vitamine e di sali minerali.

