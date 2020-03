Il Pd ha deciso: è Maurizio Mangialardi il candidato alla presidenza della Regione

CHIARAVALLE – Maurizio Mangialardi è il candidato del Partito democratico alle prossime elezioni regionali. La decisione è stata presa oggi dalla Direzione regionale del partito dopo il passo indietro del presidente uscente Luca Ceriscioli. Adesso il Pd delle Marche proporrà (martedì 3 marzo) al tavolo dei partiti e movimenti del centrosinistra la candidatura come presidente della Regione del sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi. La decisione – 35 voti a favore, un astenuto e due contrari – è arrivata al termine della Direzione regionale che si è tenuta a Chiaravalle, alla presenza del vice segretario nazionale Andrea Orlando.

La candidatura di Mangialardi, secondo il Pd marchigiano, può unire l’elettorato di centrosinistra e rappresenta una novità, dopo l’autoesclusione del presidente Luca Ceriscioli. Inoltre Maurizio Mangialardi, negli ultimi giorni, ha ottenuto il via libera di un centinaio di sindaci tra i quali Matteo Ricci di Pesaro e Valeria Mancinelli di Ancona.

“Una candidatura istituzionale, quella di Mangialardi – si legge in un documento diffuso dalla segreteria del Pd di Senigallia -, certamente capace di unire e far dialogare mondi e sensibilità diversi, ponendo al centro del proprio agire il bene della comunità cittadina e marchigiana. In lui sono presenti tutte le premesse e le condizioni per poter costruire un progetto nuovo, di ampie prospettive e coinvolgente, fondato sulla competenza, sul coraggio dell’azione e sull’ambizione di nuovi orizzonti; un progetto capace non solo di ricompattare tutto il Centrosinistra, ma anche di andare oltre, riavvicinando alla politica parte di quell’elettorato deluso che dalla politica si era allontanato. Per tutto questo riteniamo che la scelta del PD regionale sia un’ottima scelta, l’unica vincente: da parte nostra non solo grande soddisfazione, ma compattezza e assoluta determinazione, che, siamo certi, saranno proprie di tutta la città, per portare Maurizio Mangialardi, il nostro sindaco, alla guida della Regione Marche”.

