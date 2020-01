Un rudimentale petardo con miccia trovato nella notte all’esterno del locale La Serra di Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – Un pacco sospetto è stato rinvenuto, nella notte, all’esterno del locale La Serra di Civitanova Marche, in via Aldo Moro.

Sul posto – alle 3 – sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato di Civitanova, i vigili del fuoco e gli artificieri.

All’interno del pacco è stata rinvenuta una miccia collegata ad un contenitore con all’interno della polvere che non risulta essere polvere da sparo.

In riferimento alla notizia la direzione de La Serra “ringrazia innanzitutto il puntuale e tempestivo intervento delle autorità competenti e confida nella rapida individuazione dell’autore del gesto”.

“Allo stato attuale – si legge in una nota della direzione -, confermata l’assenza di materiale esplosivo, trattasi infatti di un rudimentale petardo con miccia, riteniamo possa trattarsi di una bravata teppistica. Del resto i risultati ottenuti sin d’ora dalla nostra struttura, grazie al quotidiano gradimento da parte della nostra clientela sempre più numerosa ed entusiasta, ci indica in che direzione proseguire. Invidie, sospetti e dispetti non appartengono alla nostra filosofia aziendale.

“Grazie ai numerosi attestati di stima che stiamo ricevendo e alle forze dell’ordine per il prezioso intervento”, conclude la nota della direzione de La serra di Civitanova Marche.

