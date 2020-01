Travolto dalla motozappa anziano muore dissanguato

Il tragico infortunio questa mattina a Santa Maria del Rango, alla periferia di Cingoli

CINGOLI – Tragico infortunio, questa mattina, a Santa Maria del Rango, alla periferia di Cingoli.

Un uomo di 77 anni, Quinto Del Bianco, mentre stava utilizzando una motozappa, per cause in via di accertamento, ha perso l’equilibrio, finendo sotto il mezzo agricolo.

Scattato l’allarme – poco dopo le 12 – sono subito intervenuti gli operatori sanitari, oltre ai carabinieri di Cingoli ed ai vigili del fuoco.

Nell’infortunio l’anziano, colpito dalle lame della motozappa, ha riportato la lacerazione delle gambe ed è morto dissanguato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it