Osimo diventa la capitale dell’Urban Art

Da venerdì 7 luglio Palazzo Gallo ospita “PopUp! Attitude”. Oltre 20 artisti e 70 opere in esposizione. Curata da Monica Caputo e Gian Guido Grassi la mostra resterà aperta fino all’8 ottobre

OSIMO – È la disposizione innata per certe attività, l’atteggiamento volto alla ricerca del miglioramento continuo. In una parola, l’”attitude “PopUp! Attitude” è il nome della mostra di arte contemporanea urbana, curata da Monica Caputo e Gian Guido Grassi, con il patrocinio di Palazzo Blu di Pisa. Oltre 20 artisti e 70 opere di molti tra i più noti artisti provenienti dalla scena dell’urban art, alcuni già protagonisti della mostra Attitude che si è tenuta tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 a Palazzo Blu di Pisa, potranno essere ammirati nelle quattro sezioni dedicate a quattro tendenze dell’arte urbana – spray art, astrattismo, muralismo figurativo, writing – ciascuna identificata da un artista iconico (Eron, StenLex, Gruppo OK, Ericailcane), oltre a una sezione con opere di artisti riconosciuti internazionalmente che tracciano la storia dell’arte urbana in Italia (2501, Basik, Allegra Corbo, Etnik, Giorgio Bartocci, Joys, M-city, Moneyless, Muz, Peeta, Run, Twoone, Luca Zamoc) molti dei quali hanno creato opere per PopUp Festival in passato, in continuità tra spazi indoor e outdoor.

Osimo si appresta a divenire capitale indiscussa di una particolare forma d’arte “desiderosa” di farsi città permettendo ai visitatori di rivivere la genesi e gli sviluppi del movimento culturale più dirompente e globale degli ultimi 40 anni capace di rifinire e mutare la faccia policroma della nostra stessa idea di spazio. La mostra sarà infatti l’evento d’esordio dell’edizione 2023 del PopUp! Festival. Giunto al quindicesimo anno di età, il festival si estende ad alcuni luoghi in centro storico, con installazioni artistiche temporanee e permanenti, tra cui un’opera Stencil Poster di StenLex, 40 bacheche in ferro battuto che accolgono una “Street Gallery” con opere Poster Art del collettivo artistico La Fulmine e un itinerario di opere d’arte permanenti che riscrive artisticamente e visivamente gli spazi urbani cittadini – dalle facciate di un capannone industriale agli interni di una casa di riposo, dal mercato pubblico alla funicolare.

L’evento, con la direzione artistica di PopUp Studio, è promosso dall’Associazione MAC Manifestazioni Artistiche Contemporanee di Osimo e realizzato in partnership con il Comune di Osimo e con l’IIS Laeng-Meucci di Osimo e Castelfidardo, con il contributo della Regione Marche e con il sostegno di Asso e Osimo Servizi.

Info: popupfestival.it

