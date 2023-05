Nuova intesa nelle Marche per contrastare la criminalità economica e finanziaria

E’ stata firmata oggi dal Procuratore Generale dottor Roberto Rossi e dal Comandante regionale della Guardia di Finanza Generale B. Alessandro Barbera

ANCONA – Il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona hanno sottoscritto nella mattinata odierna un memorandum operativo volto a garantire da parte della Guardia di Finanza, in linea con le specifiche ed esclusive competenze di polizia economico-finanziaria riconosciute al Corpo, avanzate forme di supporto all’Autorità Giudiziaria, con la finalità di assicurare la sistematica efficacia dei provvedimenti di confisca patrimoniale, anche una volta che si pervenga alla fase dell’esecuzione penale.

Per effetto del citato memorandum è stato istituito un tavolo tecnico, cui prenderanno parte il Procuratore Generale, i Sostituti addetti al settore delle esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica e il Comandante e gli Ufficiali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona.

Nell’ambito del citato tavolo tecnico sarà effettuato un periodico esame dei soggetti da considerare sulla base delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione di competenza della Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona implicanti l’esecuzione di provvedimenti di confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente).

L’innovativa intesa porterà, quindi, allo svolgimento di mirati accertamenti patrimoniali volti a ricostruire la posizione patrimoniale di soggetti interessati da sentenze di condanna passate in giudicato o, comunque, da provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione, e a individuare le modalità operative migliori per procedere all’esecuzione dei provvedimenti di confisca.

In tal modo, anche nel caso in cui siano state compiute azioni dirette all’occultamento degli asset patrimoniali interessati da provvedimenti di sequestro, saranno assicurati all’Erario i beni e le disponibilità finanziarie – di proprietà o comunque riconducibili a soggetti condannati in via definitiva – che potranno così essere oggetto di confisca.

L’importante iniziativa in argomento, che si pone nel solco di un’ormai consolidata collaborazione operativa tra Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza, renderà sempre più incisive le azioni di contrasto alla criminalità economica e organizzata, al fine di: reprimere ogni forma di inquinamento del tessuto economico-finanziario, restituire alla collettività le ricchezze accumulate illecitamente dalle compagini delinquenziali e salvaguardare le libertà economiche e di mercato a tutela dei cittadini e delle imprese.

