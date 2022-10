Droni e tracciabilità, progetti innovativi presentati da Copagri

TOLENTINO – Nell’ambito dell’Earth Technology Expo, Ete, la prima esposizione delle applicazioni tecnologiche in Italia, tenutasi qualche giorno fa a Firenze, sono stati presentati progetti innovativi in tutti i settori oggi esistenti nel territorio nazionale.

Anche quello agricolo è stato oggetto di tale esposizione con una sessione speciale su “Agricoltura 4.0: Tecnologie per agricoltura sostenibilità”, organizzato dal Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Un atelier tecnologico dove sono stati presentati progetti innovativi in corso per migliorare la conoscenza ed il controllo dell’ambiente naturale, con riferimento alle acque ed agli ecosistemi, al fine di creare, innovare e utilizzare tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone, dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza dallo spazio del territorio e per la conoscenza ed il controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque, aree boscate e ambienti urbani.

Progetti selezionati sul territorio nazionale provenienti da diverse regioni che ha coinvolto anche le Marche.

Grazie alla Copagri nazionale sono stati presentati due progetti innovativi, in atto nelle Marche finanziati con il Psr: Biocerto e Sfida. Entrambi hanno come capofila l’azienda agricola Andrea Passacantando di Tolentino e hanno l’obiettivo di garantire la tracciabilità dei prodotti biologici marchigiani, Biocerto e l’utilizzo di droni per la difesa degli olivi dalla mosca, Sfida.

«E’ stato un momento importante – ha detto Andrea Passacantando – per fare il punto dei processi innovativi nel settore agricolo presenti nel nostro Paese. Un processo che è e sarà sempre più presente nelle aziende agricole e sarà anche un tema centrale nella definizione del Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027. E’ stato un piacere parlare dei risultati dei nostri progetti innovativi che coinvolgono aziende agricole, Università e altri enti. Risultati ultra positivi che inducono a rendere praticabili le nostre idee innovative messe in campo. Per il progetto Biocerto, che si occupa di un sistema di tracciabilità dei prodotti biologici mediante la creazione di una carta di identità digitale dei prodotti biologici con una piattaforma blockchain insieme ad analisi isotopica e ultrasonica che rende il prodotto identificabile al 100% sia qualitativamente che geograficamente, la piattaforma è operativa ed è stata presentata allo scorso Vinitaly la prima bottiglia di verdicchio con etichetta digitale in Nft dove sono registrate tutte le informazioni dal campo alla bottiglia.

Lo stesso per il progetto Sfida, progetto di agricoltura di precisione con l’utilizzo di droni per la lotta contro la mosca dell’olivo. Anche in questo progetto le sperimentazioni hanno dato risultati positivi confermando che l’uso di droni sarà un’attività di sicuro supporto alla normale attività agricola.» Prossimo appuntamento per i progetti Sfida e con droni sarà a novembre al Eima, all’esposizione internazionale macchine agricole di Bologna.

Nelle foto: da sinistra la dottoressa Simona Cristiano di Crea, il dottor Andrea Passacantando e il dottor Stefano Vaccari, direttore Crea

