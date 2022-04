Valentina Marra conquista con grande autorevolezza il titolo europeo

di GABRIELE FRADEANI

PESARO – La talentuosa boxeur Valentina Marra del Boxing Club Pesaro, allenata dal maestro Antonio Raspugli, ha stupito ancora una volta! Agli Europei Youth disputati presso la Sports Hall di Sofia, in Bulgaria, ha conquistato il suo secondo titolo europeo nella categoria dei 63 kg.

Una prestazione sensazionale se si considera che nei tre match disputati ne ha vinto uno ai punti per 5 a 0 contro la irlandese Mc Donagh mentre ha fatto fuori alla prima ripresa sia la turca Bicil che la tedesca Tutal. Dobbiamo dire che un pensierino i mentori della nazionale italiana ce lo avevano fatto, così come Antonio Raspugli, ma quello che ha più colpito e che forse non ci si aspettava è l’autorevolezza con cui si è imposta.

In una categoria dura come quella dei 63 kg ha fatto il vuoto impressionando per la potenza e la precisione dei colpi. In circa 10 minuti, tanto sono durati i tre combattimenti, ha portato la bandiera italiana al centro del podio.

Dove potrà arrivare Valentina Marra? E’ una domanda che ci siamo posti e che abbiamo girato ad Antonio Raspugli ed alla responsabile della nazionale italiana Valeria Calabrese. “E’ una giovanissima di 17 anni che compie i prossimi – è Raspugli che parla – ed ha ancora notevoli margini di crescita. E’ un talento naturale, con lei tutte le cose sembrano facili. Si impegna moltissimo, è seguita dalla famiglia e soprattutto negli impegni internazionali con la maglietta italiana si esalta e dà il meglio di se. Sinceramente se continua così anche i futuri traguardi sono certamente alla sua portata. Va anche detto che è una studentessa modello e questo le fa onore; tutto il Liceo Classico di Pesaro tifa per lei”.

“E’ un punto fermo della nazionale – ci ha detto la Calabrese -. Ci ha dato sempre grosse soddisfazioni ed arricchisce continuamente il nostro medagliere, ha una ottima visione del combattimento, segue le indicazioni dell’angolo ed ha dimostrato di fare anche molto male, una potenza che raramente si riscontra nel settore femminile”. A nostro parere Il merito maggiore di questa crescita va al suo insegnante Raspugli che la segue come meglio non si potrebbe.

