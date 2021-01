Cucine Lube ok nel recupero: Piacenza si arrende in quattro set

CIVITANOVA MARCHE – Cucine Lube Civitanova vittoriosa nel recupero 5ª giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca, corrispondente anche all’esordio dei campioni del mondo all’Eurosuole Forum nel 2021.

La squadra di Ferdinando De Giorgi ha avuto la meglio in quattro set sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza (25-19, 22-25, 25-20, 25-19), chiudendo in cassaforte punti preziosissimi per consolidare la seconda posizione e avvicinarsi ulteriormente alla vetta: i cucinieri, che devono recuperare ancora un’altra partita (con Monza), sono ora a -4 dalla Sir Perugia.

Piacenza è scesa nelle Marche con la rosa ridotta a causa del Covid: in campo c’è quello che si può considerare il sestetto tipo, ma in panchina Bernardi può contare solo su tre giocatori.

In casa Lube torna invece Leal in posto 4 con Juantorena, dopo l’esordio del giovane Marlon Yant nella vittoriosa trasferta di Padova, mentre si fa turn over al centro, con Diamantini schierato titolare al posto di Anzani, e anche nel ruolo di libero, con Marchisio che parte al posto di Balaso.

La Lube si aggiudica il primo parziale prendendo il largo già in avvio: +3 dopo un errore in attacco dell’ex Candellaro (7-4), addirittura 12-7 invece dopo il muro di De Cecco su Clevenot, seguito nell’azione successiva da un contrattacco vincente di capitan Juantorena (6 punti, 83% di positività sulle schiacciate su 6 palloni). Funziona tutto a meraviglia nella metà campo dei campioni del mondo, che attaccano di squadra col 61% di efficacia contro il 43% degli avversari (brilla però Mousavi, al 100% su 4 attacchi) e arrivano al massimo vantaggio sul 24-17 (con il secondo muro vincente di Leal), per chiudere poi 25-19 con un super primo tempo dell’infallibile Simon (100% su tre attacchi).

Piacenza alza il livello della propria pallavolo nel secondo parziale (specie l’attacco, al 54% contro il 41% della Lube), mettendo la sfida decisamente sui binari dell’equilibrio. Gli emiliani, anzi, con Botto in campo al posto di Russell dopo aver ricucito diversi strappi favorevoli ai padroni di casa trovano il break a proprio favore sul 17-19, quando Finger mura un attacco di Rychlicki. E si tratta della svolta nel set per la Gas Sales, che forte di un cambio palla regolare (6 punti per clevenot, che attacca col 67% di efficacia) chiude sul 25-22 a proprio favore murando Juantorena.

Bernardi tiene in campo Botto anche nel terzo parziale, che continua a vedere le due squadre camminare punto a punto. Stavolta però la zampata vincente è della Cucine Lube, che trova il break sul 17-15 con un mani out in contrattacco di Leal (6 punti, 57%), e poi allunga in maniera decisiva (22-18) con un ace di De Cecco, seguito da un errore in attacco di Finger. Chiuderà un muro vincente di Kamil Rychlicki (5 punti, 75%) sul 25-20.

Il quarto parziale è invece un vero e proprio monologo della Cucine Lube Civitanova, brava a conquistarsi un gap molto sostanzioso già in avvio (11-5 dopo un errore in attacco di Botto). Sarà quello decisivo per i tre punti, al cospetto di una Piacenza che prova invano anche la carta Clevenot finto opposto, con Russel e Botto attaccanti di mano. Finisce 25-19, con Rychlicki eletto mvp: per lui 15, con il 48% di efficacia su 21 attacchi e 4 muri vincenti.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar n.e., Marchisio (L), Juantorena 13, Balaso (L), Leal 17, Rychlicki 15, Diamantini 7, Simon 12, De Cecco, Anzani n.e., Falaschi, Hadrava, Yant n.e.. All. De Giorgi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Russell 7, Izzo, Scanferla (L), Candellaro 6, Botto 8, Fanuli (L) n.e., Clevenot 12, Mousavi 14, Finger 11, Baranowicz 2. All. Bernardi.

ARBITRI: Saltalippi – Turtù.

PARZIALI: 25-19 (23’), 22-25 (28’), 25-20 (24’), 25-19 (25’).

NOTE – Lube: bs 17, ace 4, muri 11, 61% in ricezione (32% perfette), 58% in attacco. Gas Sales: bs 22, ace 4, muri 5, 48% in ricezione (20% perfette), 50% in attacco.

A FINE GARA / Le dichiarazioni dei protagonisti

FERDINANDO DE GIORGI (allenatore): “Avevo chiesto la stessa concretezza mostrata a Padova. Questo è il momento di riavvicinarci a Perugia. Ho anche fatto girare la squadra dando spazio a Diamantini e Marchisio premiando l’impegno. A Milano non sarà facile, ma con un giorno di riposo recupereremo le energie per alzare livello in difesa contro una squadra che sa giocare e ha un buon ritmo”.

ANDREA MARCHISIO: “Piacenza si è presentata con grandi defezioni e sulla carta poteva essere più facile per noi. Siamo stati bravi a non sottovalutare l’avversario e a mantenere alta la concentrazione con una buona prova corale. Dobbiamo recuperare terreno su Perugia, che ha perso tre punti contro Trento, e la vittoria di oggi è cruciale. Sono rimasto sorpreso di giocare titolare ed ero un po’ teso perché non giocavo da tempo. Sono contento dell’opportunità, noi in panchina ci alleniamo per questi momenti e ringrazio i compagni per avermi aiutato tanto nel match. A Milano ci aspetta un’altra grande sfida, dobbiamo essere concentrati per continuare la corsa su Perugia” “

ENRICO DIAMANTINI: “L’anno è iniziato bene, dobbiamo continuare così! Sono partito titolare in una gara non semplice, come dimostra il set perso. Sul fronte opposto c’era una squadra forte anche se non era al completo e dovevamo subito indirizzare la gara sui binari giusti. Si tratta di una vittoria preziosa in ottica Play Off. Teniamo molto alla Regular Season, ci stiamo riavvicinando a Perugia e domenica andremo a Milano per un’altra sfida tosta. Abbiamo un mese molto intenso e dobbiamo restare concentrati”.

