Ecco le zone terremotate delle Marche a quattro anni dalle scosse / FOTO

di MASSIMO CORTESE

VISSO – Domenica 30 ottobre 2016 è uno di quei giorni che rimane ben scolpito nella nostra memoria. Un terremoto devastante, che per la verità aveva già anticipato la sua forza distruttiva con altre scosse, ha colpito grandemente diversi comuni italiani e marchigiani in particolare.

Alla tragedia per i danni, ha fatto seguito il senso di abbandono che ha colpito molte piccole realtà locali. Se la ricostruzione non è mai una cosa semplice, questa volta la situazione si rivela aggravata dall’attuale emergenza sanitaria.

Eppure quei territori sono straordinari: oltre alla loro bellezza, pensiamo per un attimo al patrimonio di valori che sono tipici delle comunità colpite dal sisma e al biglietto da visita che un tale incantevole scenario, debitamente valorizzato, potrebbe costituire per la nostra regione. Bisogna quindi avere fiducia nel futuro, anche se talvolta la fiducia sembra essere una parola vuota e lontana: un motivo in più per sperare in un ritorno alla normalità.

(Le foto sono di Stefano Sacchettoni)

