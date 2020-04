Da Coal 350.000 euro a sostegno delle strutture sanitarie delle Marche e dell’Abruzzo

ANCONA – Coal, la cooperativa marchigiana attiva in 6 regioni (Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise e Romagna oltre che a San Marino) in oltre 250 Comuni, con oltre 300 punti vendita e 4 marchi (COAL, SIGMA, ECCOMI e D’ITALY) ha raccolto l’invito dei massimi rappresentati delle organizzazioni Regionali per sostenere le strutture sanitarie Marchigiane ed Abruzzesi in questo drammatico momento nel quale Covid-19 ha messo in ginocchio l’Italia intera.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato a favore delle due regioni un’importante Donazione (oltre 350.000 euro).

Il presidente di Coal, Carlo Palmieri (nella foto), ha sottolineato come è assolutamente naturale, per un’azienda che vive il proprio territorio come Coal, essere al fianco di chi in questi interminabili giorni combatte in prima linea nei nostri ospedali, e non solo, questa guerra: medici, infermieri e tutto il personale degli ospedali e delle associazioni ad essi collegate che a nome di tutta l’Azienda voglio ringraziare di cuore.

La donazione che Coal non ha esitato a fare è volta a progetti concreti ed di vitale necessità: il progetto 100 della Regione Marche, volto a creare un polo ospedaliero con 100 posti letto di terapia intensiva e per la Regione Marche con il finanziamento per l’acquisto di materiale di alta protezione per il personale sanitario.

Da parte nostra, sottolinea sempre Palmieri, stiamo facendo e continueremo a fare la nostra parte, impegnandoci con tutti i nostri ammirevoli dipendenti, gli imprenditori, titolari dei punti vendita ed i loro preziosi collaboratori per assicurare con continuità i prodotti alimentari a tutela di tutte le famiglie in tutti i Comuni in cui operiamo.

Il nostro “Territorio” e la nostra “Gente” è forte ed unita conclude Palmieri e sono certo che insieme usciremo quanto prima da questa terribile situazione.

