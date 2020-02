Nei sotterranei della Rocca di Sassocorvaro un San Valentino da sogno con una cena a lume di candela

di GIUSEPPE CRISTINI*

SASSOCORVARO – Una ricorrenza imperdibile per tutti coloro che si amano, per gli innamorati che vogliono condividere il proprio cuore durante una serata magica.

Occasione migliore non poteva che essere la Festa di San Valentino che si svolgerà il 14 febbraio a Sassocorvaro.

Un pomeriggio sera da vivere intensamente, con momenti appassionanti e di piacevole convivialità.

Ci ritroveremo tutti alle 19, nell’oratorio della Santissima Trinità per la benedizione degli innamorati, una chiesa dove riposano le spoglie di San Valentino martire e prete romano. Proseguiremo con un favoloso aperitivo davanti all’arte più pura, per proseguire con un assolo musicale di gran classe nelle sale del teatro, per arrivare poi a Cena a Lume di Candela.

Un evento bello da trascorrere con passione, entusiasmo e buona cucina, il tutto al cospetto della Rocca di Sassocorvaro che è sede dell’Arca dell’arte e del gusto.

Amore, arte e cucina, un connubio che negli anni si ripete tra magia e realtà. Un evento che richiama gente da tutta Italia, dotato di una splendida organizzazione, offerta dal Comune di Sassocorvaro, dalla Proloco e dal Comitato di San Valentino. Questa manifestazione, sostanzialmente apre le danze a decine di eventi che poi si tengono durante tutto l’anno all’ombra della Rocca; che è unica al mondo nella sua costruzione e che consiglio a tutti di visitare.

Dulcis in fundo la cena: che prevede ricche portate, colorate, profumate e sicuramente ben composte dalla maestria del ristorante Il Cavaliere di San Giorgio di Montecalvo in Foglia, dove tra deliziosi antipasti, primi, secondi e dessert troveremo anche il momento per raccontare una enogastronomia nobile ed io aggiungerei sensuale e sicuramente appagante.

La grande amicizia che mi lega al mitico artista della musica e creatore di eventi Maurizio Cirilli, mi vede coinvolto pienamente in questo evento e ringrazio lui per avermi invitato.

Un plauso ai ragazzi della Cooperativa sociale Margherita che impreziosiranno la serata.

Per info: Adriano 3407025466

*Narratore del gusto e della bellezza

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it