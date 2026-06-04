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CORRIDONIA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Si sente male mentre lavora, soccorso e portato in ospedale / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 4, 2026

CORRIDONIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, alle ore 14:45 circa, per prestare soccorso ad una persona colta da malore all’interno di un cantiere edile.
La squadra di Macerata, intervenuta con APS e supportata da autoscala e carro SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha operato in collaborazione con il personale sanitario del 118 per il recupero dell’operaio che si trovava al terzo piano dell’edificio in ristrutturazione.
Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato a terra mediante l’autoscala ed affidato alle cure dei sanitari.

QUI SOTTO un video:

 

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