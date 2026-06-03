Per il Pink Arzilla un pari che lascia qualche rimpianto: 0-0 contro la corazzata cagliaritana

PESARO – Finisce a reti inviolate la gara d’andata dei playoff tra Pink Arzilla e Real Sun Service Cagliari, disputata questa mattina al campo di Santa Maria dell’Arzilla.

Contro una formazione ospite costruita per vincere e dotata di grande fisicità, le ragazze di casa hanno giocato senza alcun timore reverenziale, anzi. A fare la partita, per lunghi tratti, sono state proprio le Pink, capaci di creare diverse occasioni da gol e di mettere più volte in difficoltà le fortissime avversarie sarde.

Sostenute dal solito pubblico caloroso, rumoroso e compatto, le biancorosa hanno sfiorato il vantaggio in più circostanze e reclamato anche per un episodio dubbio in area. Dall’altra parte, la difesa dell’Arzilla ha retto con carattere, proteggendo fino all’ultimo la porta rimasta inviolata.

Lo 0-0 finale lascia tutto aperto in vista della sfida di ritorno, ma ai punti il Pink Arzilla avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più. Contro una delle favorite della competizione, le ragazze di casa hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque.

Adesso la qualificazione si deciderà nei prossimi 90 minuti.

Pink Arzilla: Ceccolini, Mancini, Conti, Della Chiara, Mandolini, Leonardi, Sanchi (dal 67′ Giorgi), Ferri, Cinti (dal 77′ Ghiddi), Rossi (dall’88’ Grossi), Canestrari (dall’85’ Livi) (A disposizione Felicissimo, Marcucci, Nicolini, Carboni, Gentile) (Allenatore Virgulti)

Real Sun Service: Incani, Pinna, Sau (dal 58′ Marras), Gruada, Marrone, Angioni, Palmas (dal 65′ Fiori), Campesi (dal 93′ Pintus), Shaheen, Dasara, Ledda (A disposizione Casu, Garau I., Garau M., Lepori, Pisano, Sanna) (Allenatore Cossu)

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