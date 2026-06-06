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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Incidente a Fano, auto contro due pali della pubblica illuminazione: nessun ferito

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 6, 2026

FANO –  Sinistro stradale senza feriti nella notte in via Battisti. Intorno alle 00.30, una Fiat 500 mentre percorreva via Battisti con direzione monte-mare, all’altezza opposta del civico 9, ha urtato un palo della pubblica illuminazione posto sul lato destro della carreggiata.

Dopo il primo impatto, il veicolo ha proseguito la marcia a cavallo dell’aiuola spartitraffico, terminando la corsa contro un secondo palo della pubblica illuminazione, di fronte al civico 17. A seguito dell’urto, l’auto ha compiuto una rotazione di 180 gradi, finendo adagiata al suolo sul lato sinistro.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco di Fano, la Volante del Commissariato, la Polizia Locale e il reperibile Aset per la pubblica illuminazione.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale sul conducente e sulla dinamica dell’incidente.

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