Un casolare disabitato in fiamme nella notte

SAN SEVERINO MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 1.20 circa della notte appena trascorsa con squadre di Tolentino e della sede Centrale, supportate da autoscala, autobotte e mezzi movimento terra per le operazioni di smassamento, per l’incendio di un casolare in campagna non abitato nel comune di San Severino Marche.

L’intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Non si registrano persone coinvolte.

Le operazioni di bonifica si sono concluse nel primo pomeriggio.

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