AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

Un casolare disabitato in fiamme nella notte

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 27, 2026

SAN SEVERINO MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 1.20 circa della notte appena trascorsa con squadre di Tolentino e della sede Centrale, supportate da autoscala, autobotte e mezzi movimento terra per le operazioni di smassamento, per l’incendio di un casolare in campagna non abitato nel comune di San Severino Marche.

L’intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Non si registrano persone coinvolte.

Le operazioni di bonifica si sono concluse nel primo pomeriggio.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO RECANATI

A Recanati un salto indietro nel tempo con il Banchetto del Castello

Mag 27, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un ferito trasportato a Torrette dopo lo schianto tra un’auto ed un camion

Mag 27, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Scontro tra un’auto ed un furgone, un ferito portato in ospedale

Mag 26, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

Un casolare disabitato in fiamme nella notte

27 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO RECANATI

A Recanati un salto indietro nel tempo con il Banchetto del Castello

27 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un ferito trasportato a Torrette dopo lo schianto tra un’auto ed un camion

27 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Scontro tra un’auto ed un furgone, un ferito portato in ospedale

26 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it