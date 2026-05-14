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CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Sorgente radioattiva individuata in una ditta per lo smaltimento dei rifiuti

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 14, 2026

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14:30 nel comune di Tolentino, presso una ditta di smaltimento rifiuti, per la caratterizzazione di una sorgente radioattiva orfana.

La squadra di Macerata, con il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Macerata e il nucleo regionale proveniente da Ancona, è intervenuta individuando la sorgente all’interno di un cassone di rifiuti solidi ferrosi giunti nel sito per lo smaltimento.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza; l’area è stata circoscritta e non si rilevano contaminazioni né dispersioni.
Sul posto il responsabile della radioattività della ditta e personale Arpam.

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