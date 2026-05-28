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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Capanno in fiamme a Sambucheto, coinvolte anche tre auto

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 28, 2026

MONTECASSIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18  in località Sambucheto, per un incendio che ha interessato un capanno attrezzi e tre autovetture parcheggiate all’esterno.
La squadra di Macerata, intervenuta con quattro autobotti, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.
Non risultano persone ferite né intossicate. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

 

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