A Recanati un salto indietro nel tempo con il Banchetto del Castello

RECANATI – Hai mai sognato di fare un salto indietro nel tempo? Il 1 Giugno 2026 alle ore 20:30, le porte del Castello di Montefiore si spalancheranno per una notte fuori dal comune. Non la solita cena, ma una vera e propria immersione nel Medioevo!
Ecco cosa ti aspetta in questa notte leggendaria:
Cena Tipica Medievale: Sapori antichi e fiumi di pietanze succulente.
Vino illimitato: come nei veri banchetti di corte, i calici non saranno mai vuoti!
Musica e balli dell’epoca: Lasciati travolgere dai ritmi di musici e giullari.
Un Vero Duello Medievale: trattieni il fiato mentre i cavalieri si sfidano a colpi di spada davanti ai tuoi occhi!
LA NOVITÀ: Una formula unica che unisce spettacolo, storia e open bar di vino in una location da favola.
Non rischiare di rimanere a bocca asciutta. I posti sono LIMITATI per garantire a tutti un’esperienza da veri nobili!
Prenota subito il tuo tavolo prima che sia troppo tardi! (tel/whatsapp 344-6566227 –
Prezzo 45.00 a persona)
Menu :
-Fave fresche con brodo di carne
-Torta de Herbe (torta salata di erbe miste con uova e formaggio)
-Zanzarelli (Minestra con stracciatella e zafferano)
-Ambrogino di polli (Pollo a pezzi con susine datteri e spezie)
-Sic Fac Fritatem de pomeranciis (Frittata all’arancia)
-Acqua e Vino a volontà
Spettacolo Medievale a cura di FERREO CORE ASD
Musica a cura del Duo Anima Antica con Romualdo Cappelletti e Rino Bartera.