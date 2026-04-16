Presentato il libro di Giosetta Guerra “Bagliori improvvisi in un mondo senza visi”

FANO – Alla libreria Equilibri di Fano è stato presentato al pubblico il libro in versi di Giosetta Guerra, il cui titolo “Bagliori improvvisi in un mondo senza visi” è graficamente spiegato nell’originale copertina. Sagome nere anonime vagano sparse in una landa nebbiosa, sormontata da un cielo scuro squarciato da sprazzi di luce, al centro compare il viso dell’autrice con gli occhi rivolti verso l’alto a cercare quella luce che visivamente si fa sempre più fiocca.

Ma, se la realtà è sempre più velata, la luce interiore resta vivida nel cuore e nella mente e l’energia vitale si esprime in sensazioni, emozioni, desideri, illusioni. È un libro d’amore circolare, ignoto ai materialisti, un amore universale che esclude il possesso, l’egoismo, l’odio, la gelosia e porta gli esseri umani in una dimensione estatica dove le affinità elettive si incontrano e si completano.

Il libro è composto di cinque capitoli. Il primo, intitolato Amore, esprime i sentimenti più intimi dell’animo umano. Il secondo, Sulle orme di…, il più originale, è una contaminazione tra i versi dell’autrice e i versi di noti poeti e musicisti del passato. Nel terzo, intitolato Ricordi, l’atmosfera si fa più delicata e più nostalgica. Nel quarto, Spleen, la tristezza prende il sopravvento e induce a riflettere sull’errore più diffuso nel mondo, quello di vivere in negativo.

L’ultimo, E adesso ridiamo, è una serie di battute ironiche sul tema della gelosia. A chiusura non potevano mancare versi dedicati a due artisti famosi e di grande talento, Gabriele Lavia e Samuel Ramey. Segue naturalmente il curriculum dell’autrice. La prefazione invece parla della maculopatia che è più diffusa di quanto si pensi.

“Bagliori improvvisi in un mondo senza visi” invita i lettori ad impostare la vita su sentimenti positivi e costruttivi. È un libro da leggere, meditare e regalare.

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