Incidente alla rotatoria di Sant’Orso: due motociclisti in ospedale in codice giallo

FANO – Incidente stradale nel pomeriggio alla rotatoria di Sant’Orso. Alle ore 15.45 si è verificato un sinistro che ha coinvolto due motocicli all’intersezione tra via Pertini e via Carlo Albani.

Per cause in corso di accertamento, un uomo residente a Cesenatico, classe 1955, alla guida di una moto Honda, è entrato in collisione con uno scooter Suzuki condotto da un fanese, classe 1953.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale di Fano in codice giallo.

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