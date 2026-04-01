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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Finiscono con l’auto in canale, due persone soccorse dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 1, 2026

PIEVEBOVIGLIANA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 00.30 di questa notte, lungo la Strada provinciale 99 nel comune di Pievebovigliana, per il capovolgimento di un’autovettura finita all’interno di un canale con a bordo due persone.

Sul posto sono intervenute le squadre di Camerino, Visso e Tolentino, oltre a due unità fluviali della Sede Centrale.

Le operazioni di ricerca sono risultate particolarmente difficoltose a causa della zona impervia, anche per l’impossibilità da parte degli occupanti di fornire indicazioni precise sulla loro posizione.

Le due persone, rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo parzialmente allagato, sono state estratte dal personale dei Vigili del fuoco ed affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Camerino.

 

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