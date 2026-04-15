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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Due incidenti a Fano: un ferito sulla Snan, nessuna conseguenza in via Flaminia

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 15, 2026

FANO – Due incidenti stradali si sono verificati oggi nel territorio comunale di Fano, uno nel primo pomeriggio sulla SNAN con un ferito lieve, l’altro a mezzogiorno in via Flaminia senza conseguenze per le persone coinvolte. Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 12 in via Flaminia, all’altezza del civico 159. A entrare in collisione sono state una Volkswagen Golf, condotta da un ragazzo classe 1998 residente a Potenza, e una Mini guidata da un uomo albanese classe 1953 residente a Fano. Secondo una prima ricostruzione, la Golf stava uscendo in retromarcia dal parcheggio del supermercato Coal quando si è scontrata con la Mini che stava sopraggiungendo. L’urto è avvenuto tra il paraurti posteriore della Golf e la fiancata destra della Mini, che dopo l’impatto ha terminato la propria corsa nella stradina laterale, urtando lievemente anche un veicolo in sosta. Nessuno dei conducenti ha riportato ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.

 

Il secondo incidente si è verificato invece intorno alle 14:45 sulla SNAN, all’altezza del civico 97/A. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma che ha coinvolto una Fiat 500X condotta da un 75enne originario di Pergola e residente a Fano. L’uomo stava percorrendo l’arteria in direzione sud-nord quando, poco prima dell’incrocio con la Strada Panoramica, ha perso il controllo del veicolo, urtando il delineatore speciale di ostacolo posizionato accanto al manufatto in cemento a protezione della pista ciclabile. Dopo l’impatto, l’auto si è ribaltata prima sul fianco sinistro e poi su quello destro, fermandosi al centro della carreggiata. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo con l’aiuto di alcuni presenti ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Fano. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.

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