Culto e immagini dei Santi venerati da marinai e pescatori nel rione Porto a Senigallia

A Pesaro una conversazione di Donato Mori storico dell’arte e tradizioni popolari

PESARO – Venerdì 17 aprile alle ore 17 presso il Museo della Marineria Washington Patrignani di Pesaro il dottor Donato Mori, storico dell’arte studioso d’iconografia e tradizioni popolari, terrà una conversazione sul culto e le immagini dei Santi venerati da marinai e pescatori nel rione Porto a Senigallia dal Cinquecento al Novecento tra arte, religiosità, personaggi e vita quotidiana.

Dopo un’introduzione sulla storia e la struttura del rione, il relatore descriverà le chiese, il culto e le raffigurazioni dei Santi venerati dai residenti nei secoli passati, tra i quali S. Nicola di Myra, la Madonna della Misericordia di Rimini, S. Francesco di Paola e soprattutto S. Andrea. A quest’ultimo era intitolata la confraternita di paroni di barche, che festeggiava il patrono con messe cantate, oratori musicali in teatro, steccati e fuochi artificiali che attiravano anche i forestieri, inoltre, era proprietaria dello squero, affittato ai costruttori di barche quali i Farina e i Donati, ed assicurava suffragi ai morti in mare. Degni di nota sono anche il pietoso incarico del parroco di comunicare ai parenti dei naufraghi il decesso dei loro cari in località lontane e le offerte dei senigalliesi più abbienti e caritatevoli a favore delle famiglie del Porto disastrate da naufragi o rapimenti di pescatori da parte dei turchi.

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