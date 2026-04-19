“Chiedilo alla libertà”, le storie della Resistenza marchigiana diventano una graphic novel

Al via il crowdfunding per sostenere il progetto

ANCONA – A un anno dall’uscita del libro Chiedilo alla libertà. Storie delle bande partigiane nelle Marche, il progetto si evolve in una graphic novel. Il volume nasce dalla collaborazione tra i ricercatori Roberto Lucioli e Simone Massacesi con la pluripremiata fumettista Mabel Morri, con l’obiettivo di riproporre le vicende della lotta di liberazione regionale attraverso un linguaggio visivo capace di raggiungere un pubblico più ampio e giovane.

Per sostenere i costi di realizzazione del volume, è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso che durerà fino al 30 giugno. Tante e bellissime le ricompense per i donatori, tra cui la cartolina artistica disegnata da Mabel Morri, la copia del fumetto in versione numerata e limitata con un esclusivo disegno della stessa autrice, gli shopper dedicati al progetto e le presentazioni pubbliche per Enti, Istituti e Associazioni.

L’obiettivo è salvare la memoria storica dalle letture revisioniste, riaffermando l’attualità dell’antifascismo e i valori della Resistenza.

Nelle tavole illustrate trovano spazio le vicende di militari come Ettore Bianco ed Egidio Cardona, di figure note come il comandante Nenè Acciaio ed Erivo Ferri, oltre a ex fascisti che scelsero di cambiare campo. Il racconto documenta inoltre il supporto fondamentale delle comunità contadine e dei molti stranieri che, fuggiti dai campi di internamento dopo l’8 settembre, scelsero di unirsi alle bande partigiane marchigiane per combattere sotto la bandiera universale della libertà.

Il lavoro si basa sull’esperienza documentale dei due studiosi e sul tratto artistico di Mabel Morri, autrice impegnata in progetti di rilievo civile e sociale. La partecipazione alla campagna di crowdfunding permetterà di portare a termine la pubblicazione, garantendo che questo racconto di libertà continui a circolare come bene comune.

Ogni contributo sarà destinato alla produzione materiale dell’opera, intesa come uno strumento necessario per contrastare l’oblio e onorare il sacrificio di chi ha combattuto per la nostra libertà.

Per saperne di più sul progetto e contribuire alla realizzazione del fumetto, visita il link sul sito Produzioni dal Basso https://www.produzionidalbasso.com/project/chiedilo-alla-liberta-il-fumetto/

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