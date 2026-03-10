AltrogiornaleMarche

Grave una donna coinvolta nella tarda serata in un incidente

Mar 11, 2026

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 21 in via Verdi, per un incidente stradale. Un’autovettura, dopo aver urtato un’altra auto parcheggiata, si è ribaltata su un fianco.

La squadra di Macerata ha provveduto alla stabilizzazione del veicolo e all’estricazione della conducente, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario.
La via è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Non risultano altre persone coinvolte.
Presenti sul posto le forze dell’ordine.

 

