Grave una donna coinvolta nella tarda serata in un incidente

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 21 in via Verdi, per un incidente stradale. Un’autovettura, dopo aver urtato un’altra auto parcheggiata, si è ribaltata su un fianco.

La squadra di Macerata ha provveduto alla stabilizzazione del veicolo e all’estricazione della conducente, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario.

La via è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Non risultano altre persone coinvolte.

Presenti sul posto le forze dell’ordine.

