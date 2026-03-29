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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Grave incidente in via I Strada a Bellocchi: ferito un ragazzo fanese

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 29, 2026

FANO – Oggi, intorno alle ore 12.15, un ragazzo fanese, classe 2009, mentre percorreva via I Strada, in località Bellocchi, per cause attualmente in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo del motociclo che stava conducendo, andando a impattare contro gli alberi a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia locale, il personale del 118 e l’eliambulanza Icaro, che ha provveduto al trasporto del giovane all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

 

 

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