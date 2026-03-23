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CRONACA CUPRA MARITTIMA IN PRIMO PIANO

Due feriti nello scontro in autostrada tra un furgone ed un autotreno

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 23, 2026

CUPRAMARITTIMA – Oggi pomeriggio, alle 14,30, i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in autostrada al chilometro 297 + 750 direzione nord, all’interno della galleria Acquarossa, per lo scontro tra un furgone ed un autotreno (alimentato a Gnl).

Feriti i due occupanti del furgone per uno dei quali, quello estratto dagli operatori dei Vigili del fuoco, è stato disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Successivamente si provvedeva a scortare il mezzo pesante alla prima area di sosta e verificare ulteriormente, con una termocamera, che la temperatura dei serbatoi del gas fosse nella norma.

Sul posto personale sanitario e Polizia autostradale.

 

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