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CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIDEO

Distrutta dalle fiamme la sede di alcuni laboratori artistici / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 23, 2026

MONSAMPOLO DEL TRONTO – I Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti poco prima delle 8,30 per l’incendio sviluppatosi all’interno di una struttura sede di laboratori artistici.

Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme con l’ausilio di liquido schiumogeno per poi mettere in sicurezza l’intera zona ed evitare che fosse coinvolta la vegetazione circostante oltre ad una casa nei pressi.

Nessuna persona coinvolta.

QUI SOTTO un video:

 

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