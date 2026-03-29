Baldelli (FdI): “Organico completo per il Commissariato di Fano, risolta una carenza storica” 

FANO – Il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, ha fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano al termine di un percorso istituzionale che ha portato al rafforzamento dell’organico dopo 9 anni di difficoltà.

“Da almeno il 2018, il Commissariato di Fano ha operato in condizioni di forte carenza di personale – ha dichiarato Baldelli – con un organico previsto di 44 unità sceso fino a 38. Una situazione che ha generato criticità rilevanti, incidendo pesantemente anche sull’organizzazione delle volanti sul territorio. Oltre che sulle attività quotidiane di ufficio: dalla ricezione delle querele al rilascio dei passaporti, dalle pratiche per l’immigrazione a quelle relative alla detenzione di armi. Una condizione che abbiamo seguito con attenzione, portandola all’attenzione del Governo attraverso interrogazioni parlamentari e un confronto costante con tutte le istituzioni competenti”.

Grazie ai recenti trasferimenti disposti dal Ministero dell’Interno, gli uomini e del donne in divisa sono stati riportati a 44 unità, restituendo al presidio un organico completo.

“Si tratta di un risultato importante – ha aggiunto il deputato marchigiano – che rappresenta un passo determinante per il ripristino di condizioni operative adeguate per garantire sicurezza ed efficienza sul territorio”.

L’On. Baldelli ha quindi espresso un sentito ringraziamento “al Governo per l’attenzione e la collaborazione dimostrate nel rafforzamento degli organici delle Forze dell’ordine”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Marco Lanzi, sindacalista della Polizia di Stato, “per la collaborazione mai fatta mancare in questi anni e per aver sempre seguito, con senso di responsabilità, una situazione complessa, contribuendo in modo concreto all’individuazione delle criticità e delle soluzioni. E al sindaco Luca Serfilippi “per aver sostenuto l’attività parlamentare sulla vicenda”.

“Infine – conclude Baldelli – il mio ringraziamento va al Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, e al Questore, Francesca Montereale, per la proficua interlocuzione istituzionale e la sensibilità dimostrata nel corso di questi anni su una questione così rilevante per il territorio. Così come al sindaco di Fano Luca Serfilippi per aver sempre sostenuto l’attività dei parlamentari delle Marche sull’argomento.

Questo risultato dimostra che, attraverso un lavoro serio e continuo, è possibile affrontare e risolvere criticità che si trascinavano da tempo. Il Governo sta intervenendo con determinazione per rafforzare la presenza dello Stato suL territorio nazionale, anche laddove per anni, come a Fano, si sono registrate negli ultimi 10 anni carenze strutturali. È un impegno che richiederà tempo, ma che finalmente è stato assunto con responsabilità e concretezza”.

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