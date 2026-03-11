AltrogiornaleMarche

PORTO SAN GIORGIO

Autoarticolato resta incastrato sotto un cavalcavia dell’A14

Mar 11, 2026

PORTO SAN GIORGIO – I Vigili del fuoco, poco dopo le 16, sono intervenuti in via Giuliano da Sangallo, per il recupero di un autoarticolato rimasto incastrato sotto il cavalcavia dell’autostrada A14.
La squadra di Fermo, con l’ausilio di un mezzo 4×4, ha provveduto a disincastrare il mezzo ed a metterlo in sicurezza, consentendo successivamente il proseguimento della marcia.
Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale.

 

