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CORRIDONIA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Auto in fiamme lungo la Statale 77 / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 30, 2026

CORRIDONIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera lungo la Statale 77 in direzione Foligno, al km 88, per l’incendio di un’autovettura.

Gli occupanti, al sopraggiungere delle fiamme, hanno fermato il veicolo in una piazzola di emergenza e si sono allontanati in sicurezza.

La squadra dei Vigili del fuoco, sul posto con due autobotti, ha spento l’incendio con schiuma estinguente e messo in sicurezza il mezzo e l’area interessata.

Durante le operazioni, la circolazione è stata interrotta in direzione Foligno.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale.

QUI SOTTO un video:

 

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