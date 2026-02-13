AltrogiornaleMarche

Una persona soccorsa sul tetto di un’abitazione 

Feb 13, 2026

RECANATI – I Vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti poco dopo le 9:30 per soccorrere una persona.
Un uomo si trovava sul tetto della propria abitazione, minacciando propositi insani.
Due operatori, hanno raggiunto la copertura con il cestello dell’autoscala, riuscendo a farlo a scendere in sicurezza.
Sul posto presenti anche personale sanitario e Carabinieri.

 

 

