AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Trovato morto nel suo appartamento, forse vittima del monossido di carbonio

Diwww.altrogiornalemarche.it

Feb 18, 2026

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi pomeriggio, poco dopo le ore 14, i Vigili del fuoco del locale distaccamento, con il supporto di personale giunto da Ascoli, sono intervenuti per accedere all’interno di un appartamento dove un uomo non rispondeva alle sollecitazioni dei congiunti.

Dopo aver aperto la porta e favorito l’accesso dei sanitari, questi ultimi ne dichiaravano il decesso a causa, probabilmente, di monossido di carbonio.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Due camion ed un’auto coinvolti in un incidente nella galleria, tre feriti portati in ospedale

Feb 18, 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO RECANATI SPETTACOLI

Controleggendo donna, una rassegna per ascoltare, comprendere e raccontare

Feb 18, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Software gestionali: i programmi più innovativi sono sempre più verticali

Feb 18, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Trovato morto nel suo appartamento, forse vittima del monossido di carbonio

18 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Due camion ed un’auto coinvolti in un incidente nella galleria, tre feriti portati in ospedale

18 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO RECANATI SPETTACOLI

Controleggendo donna, una rassegna per ascoltare, comprendere e raccontare

18 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Software gestionali: i programmi più innovativi sono sempre più verticali

18 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it