A Macerata un incontro sulle metodologie per ripensare la scuola

MACERATA – Insegnare oggi non significa più soltanto trasmettere contenuti ma coinvolgere attivamente lo studente nel proprio percorso di formazione.

Nasce da questa visione “Oltre lo schermo. Sinergie per l’apprendimento”, il libro dello psicologo, formatore e divulgatore Alessandro Fanello, che dopo la prima presentazione romana, porterà l’originale manuale nel territorio marchigiano mercoledì 25 febbraio dalle ore 17:30 presso la Sala Biblioteca della Filarmonica (Via Gramsci 30, MC).

Dai corsi online sul proprio canale Youtube, arriva un testo “operativo” che condensa vent’anni di esperienza concreta attuata sul campo dell’insegnamento e della formazione, pensato per tutta la comunità educante. Una sfida che richiede consapevolezza e la capacità di osservare ciò che accade “oltre lo schermo”, visibile e invisibile, al fine di connettere in modo reale chi insegna e chi impara.

L’iniziativa, voluta dalla Segreteria Provinciale SNALS di Macerata, ha come obiettivo quello di informare e sensibilizzare insegnanti ed educatori circa le varie metodologie didattiche da utilizzare a scuola in un contesto in continua evoluzione. “Con l’introduzione delle nuove tecnologie e dell’AI spesso si fa fatica ad orientarsi e a capire quali possano essere le strategie affinché il discente possa apprendere nel migliore dei modi. Questo libro è un supporto che può aiutare a rendere la didattica più attrattiva per i ragazzi. Abbiamo voluto fortemente questo evento in un momento in cui si mostra sempre più urgente la necessità di formare alunni, non solo spiegando nozioni ma costruendo significati insieme” afferma Ugo Barbi, Segretario Provinciale SNALS MC, che aprirà la serata.

Un appuntamento che mostrerà come strumenti quali: brainstorming, storytelling e jigsaw – ben più che semplici termini tecnici – possano diventare leve concrete per progettare una didattica partecipativa e collaborativa in grado di trasformare l’aula in un laboratorio di esperienze.

