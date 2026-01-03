AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

FERMO & provincia

Un capanno in fiamme nel pomeriggio a Falerone

Diwww.altrogiornalemarche.it

Gen 3, 2026

FALERONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 15 per l’incendio di un capanno nel territorio comunale di Falerone.
Non risultano persone coinvolte.
La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto con due autobotti ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

EVENTI FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

A Fermo un Natale di Cuore e Coraggio

Dic 24, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Auto si ribalta, il conducente soccorso e portato in ospedale

Dic 13, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Si ribalta con l’auto, soccorso e portato in ospedale

Dic 11, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Tre feriti in un brutto incidente all’interno di una galleria lungo la Statale 77

4 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SANT'ELPIDIO A MARE

Principio d’incendio all’interno di un’abitazione

3 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
FERMO & provincia

Un capanno in fiamme nel pomeriggio a Falerone

3 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Cade al cimitero da un’altezza di 5 metri, soccorso e portato in ospedale

28 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it