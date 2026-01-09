Rimessa agricola in fiamme nella mattinata

BELFORTE DEL CHIENTI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10.30 per l’incendio di una rimessa agricola nel comune di Belforte del Chienti.

Il locale conteneva mezzi e attrezzature agricole, oltre a legna accatastata.

La squadra di Tolentino, con il supporto di personale dalla sede centrale di Macerata con l’autobotte, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Belforte del Chienti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

