Principio d’incendio all’interno di un’abitazione

SANT’ELPIDIO A MARE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19, nel comune di Sant’Elpidio a Mare, per un principio di incendio sviluppatosi dalla cucina di un’abitazione situata al primo piano di uno stabile.

La squadra, giunta sul posto, ha provveduto a spegnere le fiamme, ad evacuare in via precauzionale una persona, che non ha riportato traumi, ed a mettere in sicurezza i locali interessati.

