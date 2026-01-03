AltrogiornaleMarche

Principio d’incendio all’interno di un’abitazione

Gen 3, 2026

SANT’ELPIDIO A MARE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19, nel comune di Sant’Elpidio a Mare, per un principio di incendio sviluppatosi dalla cucina di un’abitazione situata al primo piano di uno stabile.
La squadra, giunta sul posto, ha provveduto a spegnere le fiamme, ad evacuare in via precauzionale una persona, che non ha riportato traumi, ed a mettere in sicurezza i locali interessati.

 

