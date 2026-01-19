AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pericolosa fuga di gas da un bombolone di Gpl interrato

Diwww.altrogiornalemarche.it

Gen 19, 2026

CINGOLI – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio in località Catafolle, nel comune di Cingoli, per una fuga di gas da un bombolone di GPL interrato.
Sul posto le squadre di Macerata e Apiro.
Per le operazioni di messa in sicurezza è stato attivato il Nucleo GPL Light dei Vigili del fuoco di Ancona e Macerata, che ha provveduto alla combustione controllata del GPL residuo mediante torcia.
L’intervento è proseguito per tutta la notte.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

In fiamme un furgone carico di scooter / VIDEO

Gen 18, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

Anziano in prognosi riservata dopo un incidente a San Severino Marche / FOTO

Gen 17, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CORRIDONIA CRONACA IN PRIMO PIANO

Due feriti – uno grave – in un incidente lungo la Strada provinciale 77

Gen 15, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pericolosa fuga di gas da un bombolone di Gpl interrato

19 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

In fiamme un furgone carico di scooter / VIDEO

18 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

Anziano in prognosi riservata dopo un incidente a San Severino Marche / FOTO

17 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CORRIDONIA CRONACA IN PRIMO PIANO

Due feriti – uno grave – in un incidente lungo la Strada provinciale 77

15 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it