Pericolosa fuga di gas da un bombolone di Gpl interrato

CINGOLI – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio in località Catafolle, nel comune di Cingoli, per una fuga di gas da un bombolone di GPL interrato.

Sul posto le squadre di Macerata e Apiro.

Per le operazioni di messa in sicurezza è stato attivato il Nucleo GPL Light dei Vigili del fuoco di Ancona e Macerata, che ha provveduto alla combustione controllata del GPL residuo mediante torcia.

L’intervento è proseguito per tutta la notte.

