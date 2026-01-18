AltrogiornaleMarche

In fiamme un furgone carico di scooter / VIDEO

Gen 18, 2026

MONTEPRANDONE – Oggi pomeriggio, poco dopo le ore 14, i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, con tre mezzi, sono intervenuti sul raccordo autostradale 11, direzione Mare, a seguito dell’incendio di un furgone che, al suo interno aveva scooter ed altre attrezzature.

Le fiamme sono state estinte con l’ausilio di liquido schiumogeno e, successivamente, si è provveduto alla messa in sicurezza ed alla bonifica della zona.

QUI SOTTO un video:

 

