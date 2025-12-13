AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SARNANO

Un incendio devasta un fienile pieno di rotoballe e mezzi agricoli

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 13, 2025

SARNANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti dalle ore 15, in contrada Brilli, per l’incendio di un fienile contenente una sessantina di rotoballe e diversi mezzi agricoli.
Le squadre dei Vigili del fuoco di Tolentino, Amandola e Macerata, con il supporto di tre autobotti, hanno operato nelle fasi di spegnimento e smassamento del materiale coinvolto.
Non si registrano persone coinvolte.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Lezioni sulla salute dentale nelle scuole con il Rotary Tolentino

Dic 13, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Auto si ribalta, il conducente soccorso e portato in ospedale

Dic 13, 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Concerto di Natale delle corali Santa Cecilia e Agape di Montecosaro

Dic 12, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

EVENTI IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Lezioni sulla salute dentale nelle scuole con il Rotary Tolentino

13 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SARNANO

Un incendio devasta un fienile pieno di rotoballe e mezzi agricoli

13 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Auto si ribalta, il conducente soccorso e portato in ospedale

13 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Concerto di Natale delle corali Santa Cecilia e Agape di Montecosaro

12 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it