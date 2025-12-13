Un incendio devasta un fienile pieno di rotoballe e mezzi agricoli

SARNANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti dalle ore 15, in contrada Brilli, per l’incendio di un fienile contenente una sessantina di rotoballe e diversi mezzi agricoli.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Tolentino, Amandola e Macerata, con il supporto di tre autobotti, hanno operato nelle fasi di spegnimento e smassamento del materiale coinvolto.

Non si registrano persone coinvolte.

