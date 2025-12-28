AltrogiornaleMarche

Scivola in un burrone, recuperato e portato in ospedale

Dic 28, 2025

MASSIGNANO – Alle 9,30 i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Montecatino per recuperare un uomo scivolato in un burrone di circa 15 metri. Stabilizzato sul posto dal personale sanitario ed adagiato su una barella è stato recuperato dai pompieri con l’ausilio di tecniche di derivazione S.A.F. (speleo-alpino-fluviale).

Una volta raggiunta la superficie è stato trasportato al punto d’incontro con l’eliambulanza per il successivo trasporto all’Ospedale regionale di Torrette.

Presente sul posto anche personale del Soccorso alpino.

 

Di www.altrogiornalemarche.it

