CIVITANOVA MARCHE

Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

Dic 15, 2025

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova Marche sono intervenuti intorno alle ore 14:30, su richiesta della Capitaneria di Porto, per un motopeschereccio che stava imbarcando acqua.
La squadra ha operato utilizzando pompe ad immersione per la rimozione dell’acqua dallo scafo.
L’intervento si è concluso alle ore 17:26: il motopeschereccio è stato completamente svuotato, rimorchiato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto e portato in secca.

 

