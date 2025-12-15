Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova Marche sono intervenuti intorno alle ore 14:30, su richiesta della Capitaneria di Porto, per un motopeschereccio che stava imbarcando acqua.

La squadra ha operato utilizzando pompe ad immersione per la rimozione dell’acqua dallo scafo.

L’intervento si è concluso alle ore 17:26: il motopeschereccio è stato completamente svuotato, rimorchiato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto e portato in secca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati