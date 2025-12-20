In fiamme nella tarda mattinata un locale adibito a rimessa

SAN SEVERINO MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13.00 circa con la squadra di Tolentino, supportata dal personale della sede centrale di Macerata con autobotte, per l’incendio di un locale adibito a rimessa.

Le fiamme hanno interessato un immobile con copertura in legno, al cui interno erano presenti alcuni veicoli.

A causa del crollo della copertura, la struttura è stata dichiarata inagibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono state poi impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura.

