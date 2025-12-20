AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

In fiamme nella tarda mattinata un locale adibito a rimessa

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 20, 2025

SAN SEVERINO MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13.00 circa con la squadra di Tolentino, supportata dal personale della sede centrale di Macerata con autobotte, per l’incendio di un locale adibito a rimessa.
Le fiamme hanno interessato un immobile con copertura in legno, al cui interno erano presenti alcuni veicoli.

A causa del crollo della copertura, la struttura è stata dichiarata inagibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Le squadre dei Vigili del fuoco sono state poi impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Auto termina la propria corsa contro un’abitazione, ferito il conducente

Dic 21, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

Dic 15, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scuolabus coinvolto in un incidente, due feriti portati in ospedale

Dic 15, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Auto termina la propria corsa contro un’abitazione, ferito il conducente

21 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

In fiamme nella tarda mattinata un locale adibito a rimessa

20 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

15 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scuolabus coinvolto in un incidente, due feriti portati in ospedale

15 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it