CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

In fiamme gli uffici del crossodromo di San Severino

Dic 27, 2025

SEVERINO MARCHE – Poco dopo le ore 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti, in via San Pacifico, per un incendio sviluppatosi all’interno della palazzina a servizio del crossodromo.
L’incendio ha interessato il secondo piano dell’edificio, adibito a uffici.
Le squadre di Tolentino e Macerata, con l’impiego di due autobotti, un mezzo 4×4 e un’autoscala, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona dell’intervento.
Non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

 

