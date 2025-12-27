In fiamme gli uffici del crossodromo di San Severino

SEVERINO MARCHE – Poco dopo le ore 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti, in via San Pacifico, per un incendio sviluppatosi all’interno della palazzina a servizio del crossodromo.

L’incendio ha interessato il secondo piano dell’edificio, adibito a uffici.

Le squadre di Tolentino e Macerata, con l’impiego di due autobotti, un mezzo 4×4 e un’autoscala, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati