Mentre inseguono un cinghiale due cani finiscono in un canale, salvati dai Vigili del fuoco

Nov 29, 2025

SARNANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa in località Gianpereto, nel comune di Sarnano, per recuperare due cani da caccia finiti in un canalone mentre inseguivano un cinghiale.

A causa della neve e del ghiaccio gli animali non sono più riusciti a risalire in autonomia.

La squadra dei Vigili del fuoco di Tolentino, giunta sul posto con mezzi 4×4, si è calata nel canalone utilizzando tecniche Speleo Alpino Fluviali, riuscendo a raggiungere e mettere in sicurezza i due cani.

Gli animali sono stati poi riconsegnati al legittimo proprietario.

 

