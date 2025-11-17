Incidente stradale a Fano: quattro veicoli coinvolti, nessun ferito

FANO – Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 8.45, si è verificato un incidente stradale in via Mattei, all’altezza dell’incrocio con via dei Platani. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, una Citroën C4, condotta da un uomo del 1959 residente a Fano e diretta verso monte, giunta in prossimità dell’intersezione con via dei Platani si è scontrata con una Volkswagen Golf, guidata da un uomo del 1974, che proveniva da quest’ultima via.

A seguito dell’urto, la Golf è stata spinta contro due autovetture in sosta, riportando ulteriori danni ai veicoli coinvolti. Fortunatamente non si registrano feriti. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Fano, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla ricostruzione della dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità.

