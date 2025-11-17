AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Incidente stradale a Fano: quattro veicoli coinvolti, nessun ferito

Diwww.altrogiornalemarche.it

Nov 17, 2025

FANO – Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 8.45, si è verificato un incidente stradale in via Mattei, all’altezza dell’incrocio con via dei Platani. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, una Citroën C4, condotta da un uomo del 1959 residente a Fano e diretta verso monte, giunta in prossimità dell’intersezione con via dei Platani si è scontrata con una Volkswagen Golf, guidata da un uomo del 1974, che proveniva da quest’ultima via.

A seguito dell’urto, la Golf è stata spinta contro due autovetture in sosta, riportando ulteriori danni ai veicoli coinvolti. Fortunatamente non si registrano feriti. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Fano, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla ricostruzione della dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pochi problemi questa mattina per una accidentale fuga di gas

Dic 6, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Finisce fuori strada, soccorso e portato in ospedale

Dic 5, 2025 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un uomo ed una donna perdono la vita in un tragico incidente stradale

Dic 3, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pochi problemi questa mattina per una accidentale fuga di gas

6 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Finisce fuori strada, soccorso e portato in ospedale

5 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un uomo ed una donna perdono la vita in un tragico incidente stradale

3 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO POTENZA PICENA

Finisce con l’auto contro un albero, estratta e portata in ospedale

1 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it