Anche oggi numerosi interventi a causa del maltempo / VIDEO

ASCOLI PICENO – Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per i danni causati dal persistere della pioggia in tutta la provincia.
In particolare da segnalare il prosciugamento di diversi scantinati a Grottammare e il distacco di parte di cornicione di un edificio a San Benedetto. In quest’ultimo caso dopo aver fatto cadere le parti pericolanti si è provveduto anche a transennare la zona sottostante.
Nel tardo pomeriggio in via del Lavoro a Centobuchi di Monteprandone ancora un intervento per recuperare un furgone, con il conducente all’interno, rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Poi ulteriori rimozioni di alberi o parte di essi ed anche assistenza ad automobilisti rimasti impantanati nel fango su strade non asfaltate.
QUI SOTTO un video: