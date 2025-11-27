AltrogiornaleMarche

Anche oggi numerosi interventi a causa del maltempo / VIDEO

Nov 27, 2025

ASCOLI PICENO – Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per i danni causati dal persistere della pioggia in tutta la provincia.

In particolare da segnalare il prosciugamento di diversi scantinati a Grottammare e il distacco di parte di cornicione di un edificio a San Benedetto. In quest’ultimo caso dopo aver fatto cadere le parti pericolanti si è provveduto anche a transennare la zona sottostante.

Nel tardo pomeriggio in via del Lavoro a Centobuchi di Monteprandone ancora un intervento per recuperare un furgone, con il conducente all’interno, rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Poi ulteriori rimozioni di alberi o parte di essi ed anche assistenza ad automobilisti rimasti impantanati nel fango su strade non asfaltate.

QUI SOTTO un video:

 

