Operaio cade da un costone, soccorso e trasportato in ospedale

ACQUASANTA TERME – Poco dopo le 11,30 i Vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto sono intervenuti in località San Martino per soccorrere un operaio caduto mentre stava lavorando al montaggio delle reti di protezione su un costone.

L’uomo è scivolato da un’altezza di 15 metri in una zona impervia e non essendo stato possibile verricellarlo direttamente a bordo dell’eliambulanza, dopo essere stato stabilizzato su una barella dal personale sanitario, si collaborava con gli stessi per condurlo all’ambulanza e successivamente, per un altro tratto da percorrere a piedi, fino al punto d’incontro con il velivolo.

Sul posto i Carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Ast di Ascoli Piceno.

