Il maltempo ha causato gravi danni nella parte meridionale della regione / VIDEO

ASCOLI PICENO – Il nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco della Centrale, con il supporto degli uomini del presidio VF di Arquata del Tronto, su diversi fronti.

Diversi gli alberi spezzati o completamente abbattuti che oltre a bloccare la circolazione, in due casi, in via Cola d’Amatrice e via Torricella, hanno colpito le macchine parcheggiate nella zona sottostante.

In via della Palude un’auto è rimasta bloccata da circa un metro d’acqua. I pompieri giunti sul posto hanno trainato fuori la macchina, che aveva portiere e finestrini bloccati e che dunque avevano limitato il flusso d’acqua all’interno, per poi trarre in salvo gli occupanti, una mamma con il suo bimbo.

A Piane di Morro, frazione di Folignano, un fulmine caduto su delle rotoballe, circa 250, ne ha causato l’incendio che ha tenuto impegnati i pompieri per tutta la notte. Intervento anche in piazza del Popolo per rimuovere ombrelloni ed arredi delle attività commerciali divelti dal vento e dalla pioggia che costituivano un pericolo per i passanti.

Si è poi provveduto anche a rimuovere segnali stradali, cartelloni pubblicitari, tende parasole, staccatesi in parte da balconi e da negozi e pannelli per le affissioni elettorali divelti, che rappresentavano rischio per la circolazione veicolare e pedonale.

Il maltempo ha interessato anche la provincia di Fermo, in particolare la zona di Porto San Giorgio.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto in operazioni di prosciugamento di locali allagati, sia commerciali che abitazioni private, e nella rimozione di automobili rimaste bloccate nei sottopassi invasi dall’acqua.

Alle ore 9 risultavano circa 15 gli interventi effettuati, mentre nella notte altri 30 sono stati portati a termine nella provincia di Ascoli Piceno.

Alle 12,30 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in via Firenze per un grande ramo staccatosi da un pino che minacciava di cadere sulla via sottostante trattenuto soltanto da un palo dell’illuminazione pubblica. Nella successiva fase di verifica, si constatava che altri rami erano intrecciati con i cavi elettrici della bassa tensione e che staccandosi potevano finire sulla corsia sud della A14. Si procedeva quindi con la bonifica dell’intera area.

Prosegue intanto l’opera dei Vigili del fuoco ad Ascoli Piceno per evadere gli interventi causati dal nubifragio che ieri si è abbattuto sul capoluogo.

